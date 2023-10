Reitor do UGB-FERP é eleito para a Academia Nacional de Medicina da França

O reitor do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB-FERP), Dr. Francisco Sampaio, foi eleito por unanimidade como Membre Associé Estrangeiro da Segunda Divisão (Cirurgia), da Academia Nacional de Medicina da França. Essa é a maior posição que um estrangeiro pode ocupar na ANM França. No momento, Dr. Sampaio, de 69 anos, é o único brasileiro na segunda divisão, onde sucede ao acadêmico Ivo Pitanguy. A posse será em 19 de dezembro, na sede Academia Francesa, em Paris.

Médico urologista, Dr. Sampaio, que também é presidente da Academia Nacional de Medicina, destacou a importância e a satisfação de ocupar um posto de tamanha relevância profissional. “Fiquei muito honrado e feliz com a indicação, pois trata-se de uma posição muito importante. É uma honra fazer parte desse grupo e representar o Brasil”, ressaltou o reitor.

No ano passado, Dr. Francisco Sampaio foi incluído na lista dos melhores cientistas do mundo. O estudo foi feito pela Stanford University, dos Estados Unidos. Na lista estão 812 brasileiros.