Reitora do UniFOA se reúne com secretário de Educação de BM para alinhar parcerias

Volta Redonda – A Jornada Pedagógica e o Portas Abertas – eventos que acontecerão em breve no Centro Universitário de Volta Redonda – foram assuntos debatidos durante uma reunião em que a reitora do UniFOA, Ivanete Oliveira, recebeu o secretário de Educação de Barra Mansa, Marcus Barros.

O encontro aconteceu na quarta-feira (16), no Campus Olezio Galotti, em Três Poços, onde foram discutidas parcerias para que equipes da Secretaria de Educação de Barra Mansa e escolas do município participem das programações da instituição.

No dia 9 de setembro, será promovido pelo UniFOA um workshop totalmente gratuito, voltado para profissionais da educação do Ensino Médio. Trata-se da Jornada Pedagógica, que visa a fomentar ferramentas inovadoras para enriquecer o processo de ensino-aprendizagem.

Egresso do curso de Educação Física (1989) do UniFOA, Marcus elogiou a proposta e se interessou em capacitações que podem ser oferecidas por profissionais do centro universitário aos educadores da rede pública de Barra Mansa.

Do mesmo modo, a professora Ivanete foi convidada a conhecer o trabalho desenvolvido nas duas unidades de Escola Vocacionada Socioambiental de Barra Mansa.

Portas Abertas

Outra parceria que promoverá oportunidade diretamente aos alunos da rede pública do município é a participação no Portas Abertas, uma iniciativa anual do UniFOA para que os jovens conheçam a universidade e tenham auxílio para identificar a graduação que desejam ingressar. Em breve, será divulgada a data para a realização do Portas Abertas deste ano.

Também participaram desse alinhamento de parcerias a supervisora de Eventos da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), Lara Prado, e o assessor estratégico da Secretaria Municipal de Educação de Barra Mansa, Lucas Peres Guimarães. Ele também tem um histórico com o UniFOA, pois foi supervisor do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) na instituição.

Ao fim do encontro, o coordenador de Educação Física, professor Silvio Vilela, aproveitou a oportunidade para rever Marcus e convidá-lo para o XV Congresso de Educação Física, que acontecerá nos dias 31 de agosto, 1º e 2 de setembro, no Campus Olezio Galotti. O secretário de Educação já afirmou que participará do evento e se dispôs a relatar sua experiência como egresso da instituição.

Jornada Pedagógica

As inscrições para a Jornada Pedagógica já foram abertas esta semana, pelo site www.unifoa.edu.br/jornadapedagogica, onde há um formulário que deve ser preenchido por diretores de escolas. Eles devem indicar dois professores para participarem das atividades. Outros detalhes também podem ser conferidos no mesmo site.

Foto: Divulgação