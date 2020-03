‘Repositório virtual’ do MEP auxilia alunos do Pré-vestibular Cidadão

Matéria publicada em 25 de março de 2020, 17:47 horas

Volta Redonda– Os 75 estudantes Pré-vestibular Cidadão do Mep (Movimento Ética na Política) ausentes das salas de aulas devido à pandemia do novo coronavirús (Covid-19), estão tendo como opção para continuarem estudando neste período as aulas virtuais. E para oferecer este serviço a secretaria do MEP criou, na página: mepvr.com.br/pre-vestibular-cidadao/, um serviço chamado ‘repositório de matérias’.

De acordo com Davi Souza, responsável pelo setor de arquivo do MEP, a ideia do repositório é reunir os arquivos utilizados em sala de aula para que os alunos possam acessar de qualquer lugar, a qualquer momento, os conteúdos enviados pelos professores voluntários.

O sistema ressalta Davi, funcionará como um auxiliador na ausência das aulas presenciais.

– Assim, minimizará a perda de conteúdos, evitando também a fadiga ociosa nos alunos, lembrando que os professores já iniciaram envio de exercícios, indicações de links e roteiros de estudos – disse.

Segundo informações da equipe técnica do MEP, composta pelos voluntários, Davi Souza, Carol Real e Pedro Paulo, há também a disponibilização do material via Whatsapp, lembrando que a plataforma é protegida por senha, assim o estudante terá acesso em separado por disciplina.

De acordo com o secretário do MEP, José Maria da Silva, o Zezinho, a equipe também auxiliará de forma online as pessoas que, porventura, tenham dificuldades.