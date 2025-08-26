terça-feira, 26 agosto 2025
Fale conosco

Reprovados no exame do Detran que pagaram novo DUDA podem solicitar reembolso

Medida vale para pagamentos a partir do dia 8 de julho deste ano

by alice couto

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Estado do Rio – Os reprovados no primeiro exame prático de direção para retirar a CNH e precisou pagar uma nova taxa após o dia 8 de julho deste ano poderá solicitar reembolso diretamente ao Detran. Isto porque 8 de julho é a data em que a Lei 10.869/2025, que extingue a cobrança de Duda em caso de reprovação no primeiro exame, passou a valer no estado do Rio. Na segunda-feira (25), o autor da lei, deputado Bruno Boaretto (PL), esteve na sede do Detran-RJ, para anunciar junto ao presidente do órgão, Vinícius Farah, que a lei já está em pleno vigor.

“Essa é mais uma vitória para o cidadão do Rio de Janeiro e agradeço ao presidente do Detran e a toda a equipe pela dedicação em fazer valer esse direito à população de todo o estado”, afirmou Boaretto.

O objetivo, de acordo com o autor, é ajudar os contribuintes a organizarem suas finanças para custear a matrícula na autoescola e as taxas do Detran-RJ. Boaretto lembrou que, ao serem reprovados no primeiro exame prático, muitos desistem do sonho de obter a habilitação por não terem condições de arcar com novos custos.

“A isenção vai beneficiar quem depende da CNH para conseguir um emprego, assumir um cargo público ou realizar outros sonhos”, finalizou o parlamentar.

Você também pode gostar

No Abraão, Ilha Grande em Ordem interdita área...

Parque Mambucaba se prepara para etapa do XTERRA...

Motorista de Kombi fica ferido em colisão na...

Barra do Piraí promove concurso de culinária para...

Resende lança plataforma “Contrata + Brasil”

Castro recebe atletas da Ginástica Rítmica

DPU inaugura atendimentos em Resende

Paraty inicia nova temporada de concertos da Casa...

Anunciado pelo Botafogo, Gabriel Bahia deixa o Voltaço

Rio de Janeiro sedia 3º Encontro Nacional sobre...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996