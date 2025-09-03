Resende abre inscrições para etapa municipal do Prêmio Magda Soares

Resende – A Secretaria Municipal de Educação de Resende abriu nesta semana as inscrições para a etapa municipal do II Prêmio ‘Magda Soares: Transformando Vidas pela Leitura’, voltado a professores do 1º ao 5º ano da rede pública de ensino. Os interessados podem cadastrar suas práticas pedagógicas até sexta-feira (5), diretamente na unidade escolar onde o professor atua.

Nesta fase inicial, caberá aos gestores das escolas analisar os trabalhos enviados e indicar os projetos que seguirão para a Comissão de Avaliação da Secretaria de Educação. Essa comissão ficará responsável por selecionar duas experiências que representarão o município na Etapa Regional do prêmio.

As iniciativas inscritas serão avaliadas em duas categorias: Experiências de alfabetização (1º e 2º ano) e Experiências de recomposição das aprendizagens (3º ao 5º ano). Entre os critérios de análise estão a qualidade do relato, os efeitos da prática pedagógica, a aplicabilidade, o engajamento dos alunos, a interdisciplinaridade e a inclusão.

Além de reconhecer e valorizar práticas pedagógicas inovadoras, o prêmio também tem como objetivo selecionar projetos que representarão Resende na etapa estadual, promovida pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc/RJ). Para a rede municipal, a iniciativa é vista como uma forma de fortalecer o compartilhamento de experiências e contribuir para a melhoria contínua da aprendizagem.

Para a secretária de Educação, Rosa Frech, esta premiação é importante para valorizar os trabalhos dos profissionais.

“A premiação é uma forma de reconhecer e valorizar o trabalho dos educadores da nossa rede. Além de incentivar práticas pedagógicas inovadoras, ela reforça o compromisso com a qualidade do ensino e evidencia o papel essencial que professores e pedagogos desempenham no desenvolvimento dos nossos estudantes. Esse é mais um passo importante rumo às metas estabelecidas pelas políticas públicas de alfabetização do município”, afirmou.