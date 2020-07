Resende adere à campanha contra violência doméstica

A campanha, que possui abrangência nacional, tem como objetivo o enfrentamento à violência contra a mulher durante a pandemia do Coronavírus, tendo como aliadas as farmácias e drogarias, serviços essenciais (que permanecem abertos) durante o período de isolamento social. O crescimento dos índices da violência doméstica tem sido uma tendência mundial durante o período de isolamento e motivou a campanha.

De acordo com dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH), houve um aumento médio de 14,1% das denúncias feitas à Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, nos primeiros quatro meses de 2020 em relação ao ano passado. Ainda segundo dados do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, 90% dos casos de violência contra a mulher ocorrem na casa da vítima

A Coordenadoria da Mulher já realizou o treinamento de atendentes e farmacêuticos do município para adesão à campanha. A capacitação contou ainda com a participação do Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Resende, responsável pelos casos de Violência Doméstica, Guilherme Martins Freire. Em Resende, 14 estabelecimentos já aderiram à campanha e se tornaram parceiros da ação.