sexta-feira, 5 setembro 2025
Fale conosco

Resende amplia vacinação contra HPV para jovens de 9 a 19 anos

Imunização está disponível em todas as unidades de saúde e pontos extras da cidade

by adrielly ribeiro

Foto: Divulgação

Resende – A Secretaria Municipal de Saúde, ampliou temporariamente o público-alvo da vacinação contra o HPV. Agora, jovens de 9 a 19 anos podem receber o imunizante em todo o município até 31 de dezembro de 2025, conforme orientação do Ministério da Saúde.

A vacinação contra o HPV acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, em todas as unidades de saúde (PSF), no Centro Municipal de Imunização (CMI) e na Policlínica do Manejo. A imunização estará disponível de segunda a sexta-feira, na Clínica da Família, em horário estendido, das 8h às 20h. Para maior comodidade da população, as doses também serão aplicadas aos sábados, das 12h às 18h, no 3º andar do Resende Shopping.

A vacina contra o HPV é a medida mais eficaz de se prevenir da infecção associada ao desenvolvimento de tumores malignos, como câncer do colo de útero, o terceiro tipo de tumor mais frequente em mulheres. As doses são indicadas para jovens de 9 a 14 anos, pessoas que vivem com o vírus do HIV, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea e pacientes oncológicos entre 9 e 45 anos. A imunização ainda contempla vítimas de abuso sexual, pessoas imunocompetentes com idade entre 15 e 45 anos com o esquema incompleto, usuário de PrEP e portadores de Papilomatose Respiratória Recorrente, a partir de 2 anos de idade.

No ato da vacinação, os pacientes menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal. É necessário apresentar o CPF, a caderneta de vacinação e o cartão do SUS, caso tenha. Os pais e responsáveis também deverão apresentar um documento original com foto.

“A ampliação do público-alvo da vacinação contra o HPV em Resende representa um passo importante na luta pela saúde coletiva do nosso município. Com essa medida, vamos proteger ainda mais os jovens e adolescentes contra infecções que podem evoluir para doenças graves, como o câncer em órgãos reprodutores e digestivos. É fundamental que pais e responsáveis levem seus filhos para atualizar a carteira de vacinação e garantir a dose do imunizante”, reforça o secretário de Saúde de Resende, Dr. Ricardo Graciosa.

Você também pode gostar

BM: Ruas do Centro passam por recomposição asfáltica...

VR leva jovens do Santo Agostinho para conhecer...

UFF-VR inaugura supercomputador para impulsionar pesquisas avançadas

Saae-BM realiza manutenção em bomba principal que abastece...

Prefeitura de Volta Redonda recebe Pinheiral para conhecer...

HSJB bate recorde e realiza mais de 4,4...

Pinheiral lança festival de curtas “EduCannes” para estudantes

FBG garante transporte para jovens no Desfile de...

Angra dos Reis divulga alterações no trânsito para...

Direitos Humanos: O desafio das mulheres com familiares...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996