Resende amplia vacinação contra HPV para jovens de 9 a 19 anos

Resende – A Secretaria Municipal de Saúde, ampliou temporariamente o público-alvo da vacinação contra o HPV. Agora, jovens de 9 a 19 anos podem receber o imunizante em todo o município até 31 de dezembro de 2025, conforme orientação do Ministério da Saúde.

A vacinação contra o HPV acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, em todas as unidades de saúde (PSF), no Centro Municipal de Imunização (CMI) e na Policlínica do Manejo. A imunização estará disponível de segunda a sexta-feira, na Clínica da Família, em horário estendido, das 8h às 20h. Para maior comodidade da população, as doses também serão aplicadas aos sábados, das 12h às 18h, no 3º andar do Resende Shopping.

A vacina contra o HPV é a medida mais eficaz de se prevenir da infecção associada ao desenvolvimento de tumores malignos, como câncer do colo de útero, o terceiro tipo de tumor mais frequente em mulheres. As doses são indicadas para jovens de 9 a 14 anos, pessoas que vivem com o vírus do HIV, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea e pacientes oncológicos entre 9 e 45 anos. A imunização ainda contempla vítimas de abuso sexual, pessoas imunocompetentes com idade entre 15 e 45 anos com o esquema incompleto, usuário de PrEP e portadores de Papilomatose Respiratória Recorrente, a partir de 2 anos de idade.

No ato da vacinação, os pacientes menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal. É necessário apresentar o CPF, a caderneta de vacinação e o cartão do SUS, caso tenha. Os pais e responsáveis também deverão apresentar um documento original com foto.

“A ampliação do público-alvo da vacinação contra o HPV em Resende representa um passo importante na luta pela saúde coletiva do nosso município. Com essa medida, vamos proteger ainda mais os jovens e adolescentes contra infecções que podem evoluir para doenças graves, como o câncer em órgãos reprodutores e digestivos. É fundamental que pais e responsáveis levem seus filhos para atualizar a carteira de vacinação e garantir a dose do imunizante”, reforça o secretário de Saúde de Resende, Dr. Ricardo Graciosa.