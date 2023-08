Resende: Campanha de vacinação antirrábica chega a Engenheiro Passos e Bulhões neste sábado

Resende – O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da cidade de Resende, realiza uma nova etapa da campanha de vacinação antirrábica neste sábado, (19), em Engenheiro Passos e em Bulhões.

As equipes estarão das 9 às 15 horas, no posto de saúde de Engenheiro Passos, e em frente à quadra de Bulhões.

A campanha é destinada para cães e gatos com mais de três meses de vida e que estejam em boas condições de saúde, sem qualquer enfermidade. O tutor deve ter mais de 18 anos e apresentar um documento de identificação.

“Seguimos com a campanha de vacinação antirrábica por toda a cidade, protegendo mais animais. A vacina é fundamental para evitar a propagação da doença, que pode ser transmitida para nós humanos, por meio de mordidas ou arranhões de animais infectados. Acompanhe as redes sociais da Prefeitura de Resende para a divulgação das próximas datas da campanha”, disse o diretor do Hospital Público Veterinário, Felipe Quinane.

Vale ressaltar que os tutores devem levar os cães em guias ou coleiras, e os gatos devem estar em caixas ou gaiolas para evitar fugas.

Para mais informações, a população pode entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) pelos telefones: (24) 3360-9690 ou 3381-9802.