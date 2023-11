Resende: Centro de Diagnóstico por Imagem realiza mutirões de exames para reduzir fila de espera - Diário do Vale

Resende – O Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital Municipal de Emergência está se preparando para realizar novos mutirões em novembro, visando atender mais de 100 pacientes que estão na fila de espera por exames. A primeira etapa dos mutirões acontecerá no sábado (11), com 40 exames vasculares programados para iniciar às 9h.

A segunda data está marcada para o sábado seguinte (18), às 8h, quando a gestão municipal realizará 80 exames, exclusivamente em pacientes do sexo masculino, em alusão ao Novembro Azul. Os exames incluirão transretal de próstata, aparelho urinário, abdômen e ecocardiograma.

O secretário de saúde, Jayme Neto, enfatizou a relevância dessas ações para diminuir o tempo de espera dos pacientes.

“É importante ressaltar que os mutirões são destinados aos pacientes que estão aguardando na fila de espera. Portanto, é importante manter as informações de contato atualizadas, para que as unidades de saúde possam agendar os procedimentos com eficiência e agilidade”, disse o secretário.