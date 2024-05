Resende Cidadã acontece neste sábado (25)

– O Resende Cidadã é uma excelente é realizado em locais e horários estratégicos, incluindo os finais de semana, para aqueles moradores que não conseguem durante a semana. Através da programação, conseguimos proporcionar um momento de lazer e cidadania, com acesso igualitário a todos. Esperamos que a população do distrito de Bulhões aproveite ao máximo essa edição – finalizou a secretária.

Resende – A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, irá promover uma nova edição do programa Resende Cidadã no próximo sábado (25). A ação acontecerá no distrito de Bulhões, na Quadra de Esportes Morada das Rosas, Rua 4, s/n°, na Morada das Rosas, das 10h às 13h.