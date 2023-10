‘Resende Cidadã’ estará em Engenheiro Passos neste sábado

Resende – A prefeitura realiza uma ação de cidadania neste sábado (21) no Ginásio Poliesportivo Amândio de Campos Souza-Mauro Schocair de Souza, localizado na Avenida Boa Vista, no distrito de Engenheiro Passos. As atividades iniciam às 10h e seguem até às 13h.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, a população receberá orientações nutricionais, de atividades físicas, orientação acerca dos Direitos do Consumidor, sobre serviços e direitos, esclarecimento sobre Microempreendedor Individual e cadastro em grupos de tratamento contra o tabagismo. Pessoas em situação de rua também poderão esclarecer dúvidas sobre os serviços oferecidos gratuitamente pela gestão municipal.

As mulheres terão acesso facilitado à Patrulha Maria da Penha, esclarecendo dúvidas e orientando vítimas de violência doméstica e demais crimes. Haverá, ainda, emissão de formulário e orientação para gratuidade de transporte coletivo a Pessoas com Deficiência.



Aos moradores que necessitarem de emissão novos documentos, o Resende Cidadã também vai oferecer isenção para os seguintes documentos: Carteira de Identidade (necessário levar Certidão de Nascimento ou Casamento original); Certidões de Nascimento, Casamento e Óbito; e Habilitação para Casamento (necessário levar Identidade, CPF e Certidão de Nascimento original). Além de todos os serviços oferecidos, haverá ainda atividades para toda a família, com apresentação da Fanfarra e música com DJ.

“O Resende Cidadã é um programa consolidado na cidade, que consegue reunir diferentes serviços prestados pela Prefeitura, além de ações de cidadania e lazer em um único dia. Ele acontece de maneira itinerante e periódica para que possamos atender moradores de diferentes localidades e sempre aos finais de semana, visto que a ideia é alcançar também os trabalhadores que não dispõem de tempo durante a semana para ter o atendimento desejado”, explicou Jacqueline Primo, secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.