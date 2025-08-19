‘Resende Cidadã’ oferece serviços gratuitos à população nesta quarta-feira

Resende – A Prefeitura de Resende realiza, nesta quarta-feira (20), mais uma edição do Resende Cidadã, das 8h às 13h, no Espaço Ecoartes, dentro do Parque das Águas. A iniciativa reunirá serviços gratuitos de documentação, saúde, assistência social e empregabilidade, aproximando atendimentos essenciais da população em um único espaço.

Entre 9h e 11h serão distribuídas senhas para atendimento dos serviços do programa RJ Para Todos, que incluem emissão da segunda via do RG (mediante apresentação de certidão original de nascimento ou casamento e CPF), isenção de taxas para certidões, carteira digital de trabalho, balcão de emprego, orientações sobre direitos do consumidor e atendimento de serviço social.

O Resende Cidadã também oferecerá orientações para mulheres vítimas de violência doméstica, pessoas com deficiência (incluindo emissão de formulários e informações sobre gratuidade no transporte coletivo municipal, intermunicipal e interestadual), ações de igualdade racial e LGBTQIAPN+, além da aplicação de vacinas contra influenza e Covid-19, aferição de pressão arterial e medição de glicose.

Já a Carreta do Trabalhador estará presente para requerimento do Seguro-Desemprego, emissão da Carteira de Trabalho Digital e divulgação de vagas de emprego. A concessionária Águas das Agulhas Negras também participará, oferecendo atendimento para emissão de segunda via e esclarecimento de dúvidas.

A secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Jacqueline Primo, destacou a importância da ação.

“O Resende Cidadã já é uma ação esperada pelo munícipe, aproximando os serviços essenciais da população, garantindo acesso a direitos, saúde e oportunidades em um único espaço. É um momento em que a Prefeitura se faz presente de forma integrada, ouvindo e atendendo as necessidades de quem mais precisa”, finalizou Jacqueline.