Resende comemora ‘dia mundial da água’ com programação extensa entre quinta e sexta-feira

Resende – Dando continuidade à tradição anual em Resende, a Prefeitura preparou uma programação recheada de conhecimentos e encontros importantes em comemoração ao “Dia Mundial da Água”, celebrado no dia 22 de março.

A ação, promovida pela Agência do Meio Ambiente de Resende (Amar) e pela Secretaria Municipal de Educação, vai reunir atividades de plantio de mudas, tenda de ação ambiental, laboratório de análises de água, descarte de resíduos eletroeletrônicos, além de shows de artistas da Casa da Cultura.

A primeira atividade acontece na quinta-feira, dia 21, com o plantio de três mudas de Mata Atlântica na Escola Municipal Adelaide Lopes Salgado, na Capelinha, e mais três na Escola Municipal Moacir Coelho da Silveira, na Serrinha do Alambari, e comemoração ao Dia Mundial das Florestas (confira abaixo a programação completa).

“A comemoração do Dia Mundial da Água já é tradição em nosso município. É uma forma de mostrarmos à população a importância da água em todo o mundo e o quanto a preservação do meio ambiente se faz necessária para que as gerações futuras não sintam os impactos a longo prazo. Contamos ainda com parceiros que expõem seus trabalhos e, assim, demonstramos à população o quanto as atividades individuais impactam o coletivo” – disse Wilson Moura, presidente da Amar.

Programação completa

Dia 21 de março – 9h às 12h

Comemoração do Dia Mundial das Florestas, com equipes da Amar, alunos e professores

Plantio de 3 mudas de Mata Atlântica na Escola Municipal Adelaide Lopes Salgado, na Capelinha

Plantio de 3 mudas na Escola Municipal Moacir Coelho da Silveira, na Serrinha do Alambari, em comemoração do Dia Mundial das Florestas, com a equipe da Amar, alunos e professores.

Dia 22 de março – 8h30 às 15h – No Parque das Águas