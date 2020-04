Resende conclui entrega de quase 200 toneladas de alimentos

Matéria publicada em 20 de abril de 2020, 09:52 horas

Resende – A prefeitura de Resende concluiu a distribuição dos cerca de 14 mil kits de gêneros alimentícios para famílias de alunos matriculados na rede municipal de ensino. As entregas começaram no dia 2 de abril e com muita agilidade foram concluídas após atendimento às 64 unidades que compõem a rede, entre escolas, creches, centros e programas.

Nos últimos dias, o projeto contemplou as escolas da zona rural, bem como dois dos maiores colégios da rede: Noel de Carvalho e Getúlio Vargas. Na área rural, a Secretaria de Educação voltou a montar um esquema de entrega do tipo delivery, para conseguir atender os alunos que moram em pontos mais distantes das escolas, principalmente aqueles que dependem do transporte escolar. O mesmo sistema já havia sido adotado para atender alunos do programa Gente Eficiente com dificuldade de locomoção.

“Finalizamos mais uma missão: a entrega dos kits de alimentação. Trata-se de uma ação de uma dimensão indescritível. Quero agradecer toda equipe pelo envolvimento, organização e disponibilidade. Enquanto tivermos esse sentimento de gratidão dentro de nós, teremos alegria de viver, mesmo nos momentos mais difíceis. Tenham certeza que vocês fizeram a diferença na vida de nossas crianças e suas famílias – disse a secretária de Educação, Rosa Frech.

As entregas ocorreram quase que diariamente, inclusive em feriados e pontos facultativos, em um esforço que reuniu diversas secretarias e autarquias do Governo Municipal. Cada kit entregue pesava em média 14 quilos, totalizando cerca de 200 toneladas de alimentos distribuídos em Resende nos últimos dias.

A logística adotada seguiu todos os protocolos de combate ao coronavírus e evitou aglomerações.

A distribuição de alimentos foi feita em um período difícil imposto pelo distanciamento social, ainda considerado uma das armas mais poderosas para evitar a propagação da doença. Neste sentido, as aulas foram suspensas a partir de 16 de março, inicialmente por um período de 15 dias. No entanto, com a necessidade de prorrogação da suspensão por mais dias, houve um esforço conjunto entre diversos setores do governo para viabilizar o projeto.

“Todos os envolvidos estão realmente de parabéns. Desde a concepção da ideia até a entrega final, temos de reconhecer o esforço de todos”, disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Os beneficiados pela iniciativa são crianças e adolescentes que possam ficar em situação de vulnerabilidade diante da suspensão das atividades presenciais, devido a pandemia do Covid-19. Em muitos casos, a merenda que era servida na escola se torna a maior fonte de nutrição do aluno.