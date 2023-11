Resende desenvolve peça teatral com alunos da rede municipal

Resende – A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos vai promover, no dia 29 de novembro, uma peça teatral ‘Sob o Nosso Ponto de Vista’, que tematiza o que são direitos humanos de acordo com a visão dos adolescentes do município. A apresentação será no plenário da Câmara Municipal da cidade, às 13h30, com alunos como atores e texto produzido em escolas.

Segundo a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Jacqueline Primo, a ideia do projeto vem de uma diretriz da pasta, que visa a prevenção das violações aos direitos humanos. Durante todo o ano, profissionais levam palestras e rodas de conversa para unidades educacionais do município. Com o trabalho desenvolvido em escolas e a proximidade do Dia Internacional dos Direitos Humanos, celebrado em 10 de dezembro, o questionamento “o que são direitos humanos na sua visão?” foi levado até os alunos.

“A conversa sobre a concepção dos alunos acerca dos direitos humanos rendeu muito e observamos um engajamento muito bom. O que seria uma pergunta no sentido de ajudar os alunos a entenderem o que é uma violação de direitos humanos se tornou o projeto de uma peça teatral. Isso envolveu muito os adolescentes e criamos uma rede para construção da peça, que também conta com a participação do programa Confiar”, disse a secretária.

A autora do projeto é a psicóloga da rede municipal Ana Lúcia, com direção da professora Adriana Angelina, do Colégio Estadual Oliveira Botelho. A peça contará com alunos do Colégio Estadual Oliveira Botelho, como atores, e textos produzidos por alunos do Confiar, do Colégio Estadual Oliveira Botelho e de escolas municipais de Resende.

“Nossa expectativa é de uma grande apresentação, mostrando que a comunidade também pode aprender com os adolescentes, que são o futuro do nosso município. Tudo foi muito bem planejado e acompanhado por profissionais, que vão privilegiar o conhecimento de dentro para fora, com influência da experiência pessoal dos alunos”, completou a secretária.

O evento é aberto e com entrada gratuita.