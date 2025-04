Resende divulga ações e eventos para o fim de semana

Resende – A Prefeitura de Resende promove uma série de eventos e ações de saúde e lazer neste fim de semana. A programação contempla atividades importantes para a população, com destaque para mutirões de exames, eventos esportivos e culturais abertos ao público.

SÁBADO (6)

Das 7h às 12h, a Santa Casa de Resende realiza um mutirão de exames no Centro de Imagem, com 23 ressonâncias magnéticas e 20 tomografias agendadas. A unidade também vai realizar cirurgias de endometriose e exames de histeroscopia, reforçando o cuidado com a saúde da mulher.

Às 18h, o Espaço Z recebe o lançamento do Festival Itinerante de Cinema, que promete movimentar a cena cultural da cidade. Ainda no sábado, o Parque das Águas será ponto de encontro para os amantes de música e gastronomia, com o evento Rock and Trucks.

DOMINGO (7)

A partir das 8h, o Clube Náutico sedia o 2º Desafio de Natação, reunindo atletas da região em uma manhã de esporte e superação. Já na Beira Rio, a tradicional Feira Livre será montada com produtos frescos e artesanato.

Além disso, no Ecoparque, haverá a campanha “Livros Livres”, que consiste no compartilhamento de livros. Para participar, basta encontrar um livro no parque e levá-lo para casa para ler.

O evento Rock and Trucks continua no Parque das Águas, encerrando o fim de semana com música ao vivo e food trucks variados.