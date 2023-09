Resende entra na semana final da Campanha de Vacinação

Resende – Resende faz o alerta para a última semana da Campanha Nacional De Multivacinação. A mobilização, que vai até a próxima sexta-feira, dia 15, tem como foco atualização de caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

O município já realizou um Dia D de vacinação, no dia 2 de setembro e segue oferecendo as vacinas nos postos de saúde. Segundo o secretário de Saúde, Jayme Neto, o incentivo nessa reta final deve continuar para que as coberturas vacinais sejam ampliadas ainda mais no município.

– Estamos na última semana da campanha de 2023 e é de suma importância que aqueles responsáveis que ainda não trouxeram as crianças e adolescentes, tragam enquanto há essa mobilização. Quem não tiver ninguém do público-alvo em casa deve virar replicador da informação e avisar quem tem criança ou adolescente menor de 15 anos. A vacina é fundamental para deixarmos essa faixa etária livre de muitas doenças – disse o secretário de Saúde, Jayme Neto.

Vale destacar que para o ato da vacina, os pais ou responsáveis devem levar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes, além dos documentos pessoais, até o posto de saúde mais próximo da residência.

Confira as vacinas disponíveis:

– BCG

– Hepatite B

– DTP+Hib+HB (Pentavalente)

– Poliomielite 1,2,3 (VIP – inativada)

– Pneumocócica 10 valente (Pncc 10)

– Rotavírus humano G1P1 (VRH)

– Meningocócica C (conjugada)

– Febre amarela (atenuada)

– Poliomielite 1 e 3 (VOP – atenuada)

– Difteria, tétano, pertussis (DTP)

– Sarampo, caxumba, rubéola (SCR)

– Sarampo, caxumba, rubéola, varicela (SCRV)

– Hepatite A (HA)

– Varicela

– Difteria, tétano (dT)

– Papilomavírus humano (HPV)

– Pneumocócica 23-valente (Pncc 23)

– Meningocócica ACWY (Conjugada)

– Difteria, tétano e pertussis acelular (dTpa)

– Influenza

– Covid-19 (seguindo o cronograma e determinações do Ministério da Saúde)