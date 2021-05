Matéria publicada em 18 de maio de 2021, 16:16 horas

Resende – Nesta quarta-feira (19), a prefeitura de Resende vai estender o horário de funcionamento de 13 postos de saúde, das 17h às 21h, para a vacinação contra a Griep e exames preventivos. A ação também disponibilizará vacinas de rotina para crianças para complementar, além de complementar pessoas que trabalham em horário administrativo e não conseguem utilizar os serviços neste horário.

Postos de saúde

Segundo o Secretário Municipal de Saúde, Tande Vieira, os postos que oferecerão os serviços estendidos são os das seguintes localidades: Engenheiro Passos, Itapuca, Cidade Alegria (Caixa D’Água), Novo Surubi, Cabral/Alambari, Centro, Jardim Beira Rio, Clínica da Família, Manejo, Capelinha, Liberdade e Paraíso.

Vacinação contra Gripe

Na ação desta quarta-feira, os grupos contemplados pela vacina contra a Influenza são crianças de seis meses a cinco anos; profissionais da área da saúde; gestantes e puérperas; e idosos com idade acima de 75 anos. Já para o público infantil, os responsáveis que identificarem vacinas de rotina em atraso para as crianças também poderão aproveitar a oportunidade e levá-las aos determinados postos para cumprir a imunização.

– A gestão municipal organizou a ação pensando naquelas pessoas que possuem rotinas tomadas e não encontram tempo para utilizar os serviços no horário comumente disponível. É importante que a população aproveite a oportunidade, tanto em termos de cuidado com a saúde da mulher, quanto com relação à vacinação infantil e contra a Influenza. É importante destacar que os exames preventivos são voltados para mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, principalmente, aquelas que têm uma vida sexual ativa – explicou o secretário.

Após a ação, a vacinação contra a Influenza continua seguindo o calendário pré-estabelecido no município. Em dias comuns, os postos oferecem a vacina para o público contemplado pela etapa da campanha das 13h30 às 17h.

Precaução

Pessoas com suspeita de Covid-19 ou sintomas de outras infecções precisam adiar a vacinação para o vírus influenza. Se estiverem completamente recuperados e já se passaram no mínimo quatro semanas do início dos sintomas ou da confirmação do diagnóstico, podem se vacinar contra a gripe. A precaução serve para minimizar o risco de disseminar a doença e para evitar confusão de sintomas.

Exames preventivos

Os exames preventivos acontecem regularmente nos mais diversos postos de saúde do município. Na rotina dos exames, a mulher deve comparecer ao posto, a partir de agendamento confirmado pela equipe de saúde. Para a interessada ser contemplada nesta campanha, basta residir em Resende e apresentar a carteirinha do SUS (Sistema Único de Saúde), documento de identidade e CPF.