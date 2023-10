Resende: Grande final do ‘3° Festival Estudantil de Intérpretes – Canta Estudante’ acontece na terça-feira

Resende – A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda promove a grande final da 3ª edição do Festival Estudantil de Intérpretes – Canta Estudante, na terça-feira (31). O evento será às 18h30, no Porão das Artes, espaço anexo ao MAM, que fica na Rua Dr. Cunha Ferreira, n°104, no Centro Histórico.

O “Festival Estudantil de Intérpretes” terá 12 apresentações com um repertório eclético com estilos variados de música nacional e internacional. As inscrições foram abertas e participaram alunos matriculados regularmente no Ensino Fundamental e Ensino Médio, tanto da rede pública quanto da rede privada de Resende.

O objetivo do festival é revelar novos talentos do município, dando visibilidade a crianças e adolescentes. Os músicos da Casa da Cultura Macedo Miranda acompanharão os intérpretes durante as apresentações.

Os doze selecionados para participarem da Grande Final são: Diego Lobão Rodrigues Cunha; Heloísa Miglioli Alves; Lara Antônia Carvalho Santos; Lívia Lima da Costa; Manuela Luar Miranda Paiva; Cassiano Luiz Pereira Santos; Pedro da Rocha Barbosa Valente; Pedro Lucas Seixas Freire; Sophia da Silva Souza Rocha; Stephany Maria de Jesus Albino; Victor Hugo Simões Pereira; e Yasmin Maria Belisário Resende.

“O Canta Estudante tem inúmeros benefícios e levará também uma atração de qualidade para a população, valorizando e promovendo a produção musical de Resende em todas as suas vertentes. Além disso, tem o objetivo de revelar e incentivar novos talentos”, destacou o presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, Thiago Zaidan.

Ao final do festival serão premiados seis intérpretes, sendo três para a categoria de Ensino Fundamental e três para a categoria de Ensino Médio. O festival será realizado em uma única etapa. Uma comissão será responsável por julgar os candidatos, levando em consideração três critérios: afinação, interpretação e postura de palco. Essa será também a ordem de importância em caso de empate nas pontuações. No total serão distribuídos R$ 15.000,00 em prêmios.