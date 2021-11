Resende inicia obras na Creche Municipal Morro do Cruzeiro

Matéria publicada em 16 de novembro de 2021, 19:49 horas

Resende – A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, iniciou as obras de revitalização e ampliação da Creche Municipal Morro do Cruzeiro que irão beneficiar os profissionais da unidade e os alunos.

Um dos serviços previstos é a ampliação de mais quatro salas, onde serão instalados um banheiro em cada. Atualmente, a Creche Municipal Morro do Cruzeiro atende 51 alunos e com a ampliação o número irá aumentar para 100 vagas.

Além da ampliação, outros setores da creche passarão por intervenções como: ampliação do refeitório, além da área de serviço e um depósito; revitalizações dos vestiário, cozinha e lactário. No cronograma de obras ainda estão incluídos pintura, novas instalações de gás, troca de portas e vidros, construção de nova cobertura na entrada e recuperação de todas as redes hidráulicas, elétricas e telhado.

– Esta é mais uma importante obra que a gestão municipal iniciou e que irá beneficiar todos os moradores do bairro e da região do Grande Paraíso. Trabalhamos desde o início da gestão para garantir qualidade, segurança e conforto para as crianças e adolescentes que estudam na rede municipal de ensino. Até o momento já foram entregues 27 unidades de ensino, entre creches e escolas. E ainda 18 instituições, contando com a Creche Morro do Cruzeiro estão passando por melhorias e reformas – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

A Creche Municipal Morro do Cruzeiro atende a Educação Infantil e fica localizada na Rua Santa Terezinha, n°86/87, no bairro Morro do Cruzeiro.