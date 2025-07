Resende lança programa de zeladoria nos bairros

Resende – A Prefeitura de Resende deu início, na segunda-feira (21), ao programa Bairro Legal, uma força-tarefa que concentra diversos serviços de zeladoria e manutenção urbana nos bairros da cidade. A iniciativa, realizada em parceria com diferentes secretarias e departamentos municipais, tem como objetivo promover melhorias na limpeza, conservação e organização dos espaços públicos.

Durante a execução do programa, as equipes realizarão serviços como tapa-buraco, capina, roçada, varrição, pintura de guias, poda de árvores, retirada de entulho, substituição de tampas de bueiros quebradas, entre outras atividades. As praças também serão revitalizadas, com manutenção de quadras, brinquedos e alambrados, além da sinalização viária e iluminação pública.

“O Programa Bairro Legal, além de ser uma ação de limpeza geral, é também um compromisso municipal com o bem-estar e qualidade de vida dos moradores. Vamos levar uma estrutura completa para atender as necessidades específicas de cada bairro, ouvindo os moradores e devolvendo à cidade espaços públicos mais organizados e seguros. O objetivo é percorrer toda a cidade, identificando e melhorando as demandas locais”, afirmou o prefeito Tande Vieira.

O cronograma das ações será divulgado semanalmente nos canais oficiais da Prefeitura de Resende.