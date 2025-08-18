terça-feira, 19 agosto 2025
Resende lança ‘Regin 2.0’ para agilizar abertura de empresas

Sistema digital integra órgãos públicos e reduz burocracia para empreendedores

by adrielly ribeiro

Resende – A Prefeitura de Resende lança nesta sexta-feira (22), o Regin 2.0, um sistema moderno que integra órgãos municipais, estaduais e federais em uma única plataforma online. A cerimônia de lançamento será na sede da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, localizada na Rua Henrique Sivori, 47, 2 andar, no Campos Elíseos, a partir das 11h.

Com o Regin 2.0, será possível abrir empresas de forma totalmente digital, sem a necessidade de deslocamento ou apresentação de documentos físicos.

O sistema funciona como um “balcão único” virtual. Ele centraliza informações, analisa dados instantaneamente e automatiza processos que antes eram feitos de forma manual. Consequentemente, a inovação resulta em menos tempo de espera, mais eficiência e mais transparência para empreendedores de Resende.

O sistema facilitará a vida do empresário, garantindo maior agilidade no funcionamento dos negócios. Tudo é feito pelo portal, de forma segura e sustentável, eliminando o uso de papel e contribuindo para a preservação do meio ambiente.

Fernando Rodrigues, secretário municipal de Indústria, Comércio e Serviços, fala sobre o funcionamento do Regin 2.0 e como a tecnologia impacta positivamente nos procedimentos rotineiros.

“O Regin 2.0 é um divisor de águas para o empreendedor de Resende. Estamos trazendo mais agilidade, menos burocracia e mais eficiência para quem quer abrir ou manter o seu negócio na cidade. É um passo importante para modernizar e fortalecer o ambiente de negócios local”, disse.

