Resende: Prazo para quitação do IPTU 2023 vai até dia 20 de dezembro

Resende – Proprietários de imóveis comerciais e residenciais de Resende que ainda não quitaram o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2023 têm até o dia 20 de dezembro para liquidar o tributo e evitar juros e multas junto ao município.

Os boletos devem ser retirados na Divisão de Arrecadação Tributária, na sede administrativa ou no site oficial da Prefeitura de Resende (https://resende.rj.gov.br/).

Segundo a Divisão de Arrecadação Tributária (DAT), setor responsável pelos pagamentos do IPTU, o não pagamento do imposto acarreta a inscrição do proprietário na dívida ativa do município, com juros e multa, além do encaminhamento para cobrança judicial, bloqueio de conta e/ou leilão de bens.

– O IPTU é muito importante para o município, enquanto fonte de arrecadação, pois permite que projetos, melhorias e construções saiam do papel e se tornem uma realidade no cotidiano da população. Se hoje o município tem uma saúde de qualidade, se tem grandes obras de infraestrutura em andamento e entregues e muitas outras intervenções acontecendo é porque a atual gestão faz o uso responsável e bem direcionado desses recursos. O contribuinte tem até o dia 20 de dezembro para quitar o tributo – explicou o secretário de Fazenda, Ricardo Ribeiro Ferreira.

O IPTU pode ser quitado nas agências do Banco do Brasil, Itaú e Caixa Econômica Federal, além de casas lotéricas. Para mais informações, os contribuintes podem comparecer à Divisão de Arrecadação Tributária (DAT), no Pátio Administrativo ou entrar em contato pelo telefone (24) 3354-6761.