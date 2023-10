Resende promove ações de conscientização sobre câncer de mama

Resende – A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Santa Casa de Resende, vai realizar nesta sexta-feira (20) um evento referente ao Outubro Rosa, campanha que visa a orientar e conscientizar as mulheres sobre o câncer de mama. As atividades serão realizadas no teatro do Colégio Salesiano, na Rua Mario Periquito, 111- 289, bairro Comercial, das 14h às 18h30. A entrada será por 1kg de alimento não perecível, que será doado para a ONG FNCC.

Durante o evento, uma mulher que passou pela cirurgia de reconstrução da mama vai receber uma reconstrução areolar, em um setor da Santa Casa. A dermopigmentadora e paramédica Nayane Franciele de Oliveira estará mobilizada para realizar o procedimento, que camufla cicatrizes, torna a reconstrução mais harmoniosa esteticamente e causa impacto na autoestima da mulher.

“A saúde pública do município é bastante empenhada na prevenção e aproveitamos a mobilização pela campanha do ‘Outubro Rosa’ para seguir essa tendência. Em nossa rede, não temos filas de espera pelo exame de mamografia, que são realizados sem muito tempo de espera. Em alguns casos, o exame ocorre em menos de uma semana após o pedido. Unindo a prevenção através da conscientização com uma rede de saúde preparada para atender as mulheres, temos um cenário muito positivo”, disse o secretário municipal de Saúde, Jayme Neto.

A abertura será às 14h, com a Enfermeira Oncológica Carol Azevedo e a médica Mayana Nolasco. Meia hora depois, haverá uma palestra sobre ‘Rastreio e diagnóstico precoce do câncer de colo de útero’, com a Letícia Quinane. Às 15h10, o evento segue com palestra do médico Guilherme Menezes sobre ‘Rastreio e diagnóstico precoce do câncer de mama’.

A última palestra do evento está marcada para às 14h, com a consultora de imagem Cris Azevedo, que abordará o tema ‘Imagem x auto estima: Como sua relação com o espelho pode te auxiliar?’. O evento continua com música ao vivo às 16h30, com apresentação da cantora Duda Paiva e depois, às 17h o evento terá uma solenidade seguida de homenagens e brindes. O encerramento acontece às 18h. Durante todo o evento, haverá visitação e exposição de produtos e food trucks.

“Sugerimos que as mulheres compareçam de blusa rosa, para combinar com o tema da campanha. Estão todas convidadas a fazer parte desta importante mobilização em prol da valorização da saúde feminina, antes de mais nada. Será um evento agradável, convidativo, com minha informação e esclarecimentos. Tudo organizado com muito carinho e preocupação para difundirmos o autocuidado e a atenção com diagnósticos “, disse o diretor da Santa Casa, Kaio Márcio Paiva.