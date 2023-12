Resende promove capacitação sobre trabalho escravo contemporâneo nesta quinta-feira

Resende – A Prefeitura de Resende promove a capacitação “Trabalho Escravo Contemporâneo – Identificação, enfrentamento do trabalho escravo e tráfico de pessoas nos dias atuais”, nesta quinta-feira (7). O evento será no Plenário da Câmara Municipal de Resende, a partir das 13h.

As atividades acontecerão ao longo da tarde com palestras e debate sobre o tema. A capacitação é voltada para os profissionais de Assistência Social e da Saúde. Para participar os profissionais interessados devem se inscrever no link: https://forms.gle/ZWaoSkZ4CNpae4hn8 , informando dados pessoais e função que exerce.

A primeira palestra terá como tema “A política pública no enfrentamento ao trabalho escravo e pessoas em situação de vulnerabilidade social: apresentação da estrutura de enfrentamento ao trabalho escravo e para os migrantes e refugiados no estado do Rio de Janeiro”, com as palestrantes Eliane Almeida e Julia Kronemberg – representantes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

-O objetivo desta ação de parceria com o Governo do Estado é capacitar os profissionais para identificar situações de trabalho escravo e tráfico de pessoas. Além de treinar sobre o protocolo de atendimento dos canais de denúncia que envolvem os órgãos competentes e o papel dos serviços no acesso aos direitos e proteção das vítimas. Esperamos que os profissionais se inscrevam e participem desta importante iniciativa – disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Jacqueline Primo.

Programação:

13h às 13h15 – abertura

13h15 às 13h50 – “A Política Pública no enfrentamento ao trabalho escravo e pessoas em situação de vulnerabilidade social: apresentação da estrutura de enfrentamento ao trabalho escravo e para os migrante e refugiados no estado do Rio de Janeiro” com Eliane Almeida e Julia Kronemberg – representantes da SEDSODH (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos)

13h50 às 14h25 – “As novas formas de escravidão e o direito trabalhista” com Ivan Garcia – representante da UERJ

14h25 às 15h – Palestra: Juliane Gois – representante do MPT (Ministério Público do Trabalho) com Ivan Garcia – representante da UERJ

15h às 15h35 – “O fluxo estadual de atendimento à vítima de trabalho escravo e atuação do PROJAI neste fluxo” com Ludmila Paiva – representante do PROJAI (Projeto Ação Integrada)

15h35 às 16h10 – Debate “Identificação e enfrentamento ao trabalho escravo e tráfico de pessoas”

16h10 – Encerramento

16h30 – Coffee Break