Resende promove evento pela Semana da Consciência Negra - Diário do Vale

Resende – As Secretarias Municipais de Assistência Social e Direitos Humanos e Turismo promovem um evento em alusão a Semana da Consciência Negra em locais de Resende, de 16 a 20 de novembro. A programação conta com atividades desde a manhã como palestra, desfile da Beleza Negra, apresentações musicais e capoeira.

A festividade começa na quinta-feira (16), com a palestra “Lei 10.639/2003, 20 anos depois”, com o professor Marcelo Césio Silva, às 19h, na Associação Educacional Dom Bosco. O professor atua voluntariamente em cursos pré-vestibulares sociais e trabalha em escolas públicas e privadas.

Já na sexta-feira (17), será realizado um Desfile da Beleza Negra, na Casa da Amizade, às 19h. A iniciativa pretende de forma leve e divertida valorizar a população.

O Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, foi instituído como lei e faz referência à morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. O Zumbi dos Palmares é considerado como um símbolo de resistência e luta dos escravos no contexto do Brasil colonial. Ele foi morto em 20 de novembro de 1695 após a descoberta do esconderijo onde ficava.

“Durante o mês de novembro realizaremos vários eventos com o objetivo de não apenas celebrar o Dia da Consciência Negra, mas também chamar a sociedade para refletir sobre a situação da comunidade negra brasileira. É importante contar a história de uma parcela tão importante da nossa cidade que sempre foi invisibilizada, ou seja, recontar a história do ponto de vista do povo preto. Lembrar dos antepassados faz com que continuemos a busca da tão sonhada promoção da igualdade racial. E também lembrar de Zumbi dos Palmares que foi o grande personagem das lutas pela libertação do povo preto”, disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Jacqueline Primo.

Confira a programação da Semana da Consciência Negra

16/11 (quinta-feira):

Palestra “Lei 10.639/2003, 20 anos depois”

Horário: 19h

Professor Marcelo Césio Silva – Professor de História de escola pública e privada, atua voluntariamente em cursos pré-vestibulares sociais

Local: Associação Educacional Dom Bosco (AEDB), Avenida Coronel Antônio Esteves, 01, Campo de Aviação

17/11 (sexta-feira):

Desfile da Beleza Negra

Horário: 19h

Local: Casa da Amizade, Rua Paul Harris, 105, Centro

19 de novembro (domingo):

Salve Zumbi dos Palmares

10h – Abertura (momento inter-religioso)

10h30 – Associação de Capoeira Raiz Negra

11h30 – Bloco do Brega

14h30 – Bloco das Safadas

16h30 – Baile Charme

18h – Encerramento

Local: Ginásio Poliesportivo Cidade Alegria

20 de novembro (segunda-feira):

Semana da Consciência Negra – Salve Zumbi dos Palmares

10h – Missa inculturada, na Igreja Sagrado Coração (Itapuca)

11h – Abertura – Parque Zumbi

11h10 – Momento inter-religioso

12h – Capoeira

12h30 – Grupo do Chorinho

13h30 – Dança Afro com grupo Afrobeat

14h – Samba da Rafa e convidados (tributo a compositores negros)

15h30 – Jongo Dona Aparecida

16h – Samba com Silvão e grupo

18h – Baile Charme

19h30 – Encerramento

Local: Parque Zumbi, Centro