Resende promove ‘feira livre’ em sistema drive thru na área de exposições

Matéria publicada em 1 de junho de 2020, 19:04 horas

Resende– A primeira edição da Feira Livre de Resende em sistema drive thru será promovida, no próximo domingo, dia 07, de 07h às 14h, na Área de Exposições, onde os veículos, produtores e artesãos terão espaço para a adaptação em tempos de pandemia. De acordo com o secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Tiago Diniz, as medidas de prevenção ao novo coronavírus serão rígidas, visando evitar riscos à saúde pública.

Segundo ele, será proibido sair dos veículos durante a feira, que terá responsáveis pela organização das filas e do trânsito. As barracas terão um distanciamento de aproximadamente três metros e a mobilidade dos alimentos será feita somente pelos barraqueiros.

– A dica é que cada um leve sua sacola de casa, dinheiro trocado e dê preferência também para o pagamento em cartão. Além disso, todos os barraqueiros terão máscara e álcool em gel – ressaltou Tiago.

No local, serão comercializados os inúmeros e tradicionais produtos do ramo de hortifruti, queijos, laticínios e derivados. A novidade fica por conta de uma praça de alimentação também em sistema drive thru com espaço para os visitantes estacionarem, aguardarem e consumirem os pedidos de dentro do carro. Dentre as opções estarão pastéis, acarajé, churrasquinho, linguiça no pão, sanduíches, entres outros. Os artesãos da região também terão um espaço especial para expor e comercializar produtos.

– Esta iniciativa vem em um momento importante para fomentar a economia local e iniciar uma retomada econômica que afetou e continua afetando o mundo com esta pandemia. Através deste novo molde para a Feira Livre buscamos injetar ânimo e confiança no produtor local, além de dar a oportunidade de voltar a escoar os produtos. Todos estão convidados a comparecer e desfrutar de uma experiência que tem tudo para dar muito certo – disse o secretário.

Produtores podem se cadastrar para outras edições

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo também anunciou que todas as edições seguintes da ‘Feira Livre’ adotarão o modelo drive thru até que seja totalmente seguro a volta aos moldes antigos. Os produtores locais que tiverem interesse em participar das edições seguintes podem se cadastrar e solicitar participação na secretaria. As vagas serão concedidas são limitadas. Os interessados devem entrar em contato das 13h às 17h através dos números: (24) 3381-9052 ou (24) 3350-9578.