Resende promove mais um drive-thru de vacinação contra gripe nesta quarta-feira

Matéria publicada em 4 de Maio de 2020, 15:10 horas

Resende- Mais uma etapa de vacinação contra a gripe no sistema drive-thru será promovida nesta quarta-feira, dia 06, de 9h às 16h, no estacionamento da Área de Exposições, no bairro Morada da Colina. A iniciativa de vacinação contra a gripe será voltada, exclusivamente, para as gestantes e pessoas que tenham algum tipo de comorbidades.

As gestantes e as pessoas com comorbidade poderão ser vacinadas sem sair dos seus carros. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, porém, para se imunizarem, elas devem estar com a carteira de vacinação em mãos e também obrigatoriamente devem apresentar uma declaração ou laudo médico que comprove a comorbidade.

– As pessoas com comorbidade também pode apresentar para as equipes de saúde uma receita de medicamento de uso contínuo para tratamento das doenças: respiratória, cardíaca, renal, hepática, neurológica, diabetes, imunodepressivos, transplantados, obesidade e trissomia – disse o secretário de Saúde, Alexandre Vieira.

O sistema Drive-Thru busca agilizar a vacinação, e com esse novo método também é possível diminuir as aglomerações nas unidades de saúde, o contato das pessoas e a chance de contaminação pelo novo coronavírus.