Resende promove mutirão de colonoscopia neste sábado - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de março de 2023, 15:50 horas



Resende – A Secretaria Municipal de Saúde de Resende vai realizar neste sábado (25), um mutirão de colonoscopia no Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori. As medidas seguem em prol do movimento de prevenção e conscientização do câncer colorretal.

De acordo com a Saúde, serão realizados 26 exames em pacientes que aguardam na fila de espera. Os procedimentos são indicados para identificar possíveis lesões, pequenos sangramentos e pólipos na parte intestinal.

– A colonoscopia analisa as condições do intestino grosso e a parte final do intestino delgado. O exame é recomendado para pacientes que apresentem algum sintoma intestinal que esteja fora do comum, como sangramento, diarréia, intestino preso e dores abdominais – explicou Hugo Ribas, coloproctologista e diretor do Hospital de Emergência.

O secretário de Jayme Neto falou sobre a importância da realização dos mutirões.

– Os mutirões acontecem mensalmente a fim de reduzir o tempo de espera para diferentes exames pelo Sistema Único de Saúde. A colonoscopia é um exame muito procurado pela população, principalmente, agora durante a campanha Março Azul-Marinho. Por isso, o mutirão será feito para não deixar a população aguardando por muito tempo – finalizou Jayme.