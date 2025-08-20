quarta-feira, 20 agosto 2025
Fale conosco

Resende promove vacinação antirrábica neste sábado (23)

Ação itinerante chega à região da Grande Alegria, Itapuca e Morada do Contorno, das 9h às 16h

by alice couto

Foto: Divulgação PMR

Resende – A Secretaria Municipal de Saúde de Resende vai promover mais uma etapa da vacinação antirrábica neste sábado (23), das 9h às 16h. A ação será realizada nos postos de saúde dos bairros Cidade Alegria, Itapuca, Jardim Alegria, Jardim Primavera, Morada do Contorno e Nova Alegria, além da Clínica da Família. A iniciativa busca beneficiar os moradores de vinte localidades no entorno dos pontos de imunização.

A campanha itinerante de vacinação antirrábica tem como objetivo a prevenção da raiva, uma doença grave com potencial letal que pode acometer tanto os animais quanto os seres humanos. Cães e gatos, a partir de três meses com boas condições de saúde, estão aptos para receber a dose. Os tutores devem ter mais de 18 anos de idade e apresentar documento original com foto no ato da vacinação.

A área de cobertura desta etapa inclui os bairros Nova Alegria, Cidade Alegria, Mirante das Agulhas, Morada da Colina, Boa Vista I, Boa Vista II, Casa da Lua, Jardim Primavera, Toyota, Vila Isabel, Jardim Oeste, Morada do Contorno, Mirante da Serra, Morada da Montanha, Jardim Aliança I, Jardim Aliança II, Bella Vista, Itapuca, Baixada Olaria, Jardim Alegria e Jardim Beira Rio.

“A vacinação antirrábica é fundamental para garantir a segurança dos animais e de toda a população, devido à gravidade da doença. Contamos com a mobilização dos tutores para levar seus animais de estimação para atualizar a vacinação nos postos indicados pela Prefeitura”, afirmou o secretário de Saúde de Resende, Dr. Ricardo Graciosa.

Informações adicionais podem ser obtidas através dos canais de atendimento (24) 3360-9690 e (24) 3381-9802.

Você também pode gostar

Presidente da FOA, Eduardo Prado visita AAPVR e...

Luciana Alves empossa novos membros do Conselho da...

Educação em Tempo Integral de Resende entra em...

Fiscalização em Volta Redonda apreende 15 pássaros mantidos...

Volta Redonda entrega tablets e crachás a 141...

Acesso à cultura: VR recebe cinema itinerante com filmes...

VR realiza reunião para discutir a organização do...

Resende lança sistema que integra órgãos municipais, estaduais...

Furlani anuncia investimento de R$ 20 milhões da...

Mãe e filho mantidos em cárcere pelo tráfico...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996