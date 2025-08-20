Resende promove vacinação antirrábica neste sábado (23)

Resende – A Secretaria Municipal de Saúde de Resende vai promover mais uma etapa da vacinação antirrábica neste sábado (23), das 9h às 16h. A ação será realizada nos postos de saúde dos bairros Cidade Alegria, Itapuca, Jardim Alegria, Jardim Primavera, Morada do Contorno e Nova Alegria, além da Clínica da Família. A iniciativa busca beneficiar os moradores de vinte localidades no entorno dos pontos de imunização.

A campanha itinerante de vacinação antirrábica tem como objetivo a prevenção da raiva, uma doença grave com potencial letal que pode acometer tanto os animais quanto os seres humanos. Cães e gatos, a partir de três meses com boas condições de saúde, estão aptos para receber a dose. Os tutores devem ter mais de 18 anos de idade e apresentar documento original com foto no ato da vacinação.

A área de cobertura desta etapa inclui os bairros Nova Alegria, Cidade Alegria, Mirante das Agulhas, Morada da Colina, Boa Vista I, Boa Vista II, Casa da Lua, Jardim Primavera, Toyota, Vila Isabel, Jardim Oeste, Morada do Contorno, Mirante da Serra, Morada da Montanha, Jardim Aliança I, Jardim Aliança II, Bella Vista, Itapuca, Baixada Olaria, Jardim Alegria e Jardim Beira Rio.

“A vacinação antirrábica é fundamental para garantir a segurança dos animais e de toda a população, devido à gravidade da doença. Contamos com a mobilização dos tutores para levar seus animais de estimação para atualizar a vacinação nos postos indicados pela Prefeitura”, afirmou o secretário de Saúde de Resende, Dr. Ricardo Graciosa.

Informações adicionais podem ser obtidas através dos canais de atendimento (24) 3360-9690 e (24) 3381-9802.