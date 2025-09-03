Resende realiza atividades do Programa Calçada Acessível em parceria com Firjan

Resende – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), deu início, nesta semana, às atividades do Programa Calçada Acessível. As primeiras ações aconteceram nesta segunda (1º) e terça-feira (2) e envolveram os servidores municipais que participam da elaboração do novo manual de acessibilidade e padronização das calçadas da cidade. As atividades contaram com a assessoria do especialista Luiz Gustavo Tavares.

O primeiro workshop do programa foi dividido em duas etapas. A primeira, realizada na manhã de segunda-feira (1º), consistiu em uma vivência prática nas ruas do Centro Histórico de Resende. Durante a atividade, os participantes percorreram o entorno da região com os olhos vendados e utilizando cadeiras de rodas, com o objetivo de experimentar as dificuldades enfrentadas por pessoas com mobilidade reduzida.

A segunda etapa, realizada na terça-feira (2), contou com uma programação de palestras no Plenário da Câmara Municipal. Os conteúdos abordaram as diretrizes do Programa Calçada Acessível, apresentaram exemplos de municípios que já implementaram a iniciativa da Firjan e promoveram debates sobre a importância da acessibilidade nos espaços públicos.

De acordo com a secretária municipal de Desenvolvimento Urbano, Camila Moreira, essas primeiras atividades são fundamentais para garantir a qualidade da implementação do programa em Resende.

“A proposta central do Calçada Acessível é desenvolver um manual que padronize a construção de calçadas públicas e privadas daqui em diante. Todas as futuras obras, sejam da Prefeitura ou da iniciativa privada, deverão seguir as especificações desse guia que está sendo elaborado com o apoio técnico da Firjan. Esse é um passo essencial para tornar Resende uma cidade cada vez mais acessível e inclusiva”, finalizou Camila.