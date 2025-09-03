quinta-feira, 4 setembro 2025
Fale conosco

Resende realiza atividades do Programa Calçada Acessível em parceria com Firjan

Novo projeto de mobilidade urbana do município visa melhorar acessibilidade das vias em todo município

by alice couto

Foto: Divulgação

Resende – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), deu início, nesta semana, às atividades do Programa Calçada Acessível. As primeiras ações aconteceram nesta segunda (1º) e terça-feira (2) e envolveram os servidores municipais que participam da elaboração do novo manual de acessibilidade e padronização das calçadas da cidade. As atividades contaram com a assessoria do especialista Luiz Gustavo Tavares.

O primeiro workshop do programa foi dividido em duas etapas. A primeira, realizada na manhã de segunda-feira (1º), consistiu em uma vivência prática nas ruas do Centro Histórico de Resende. Durante a atividade, os participantes percorreram o entorno da região com os olhos vendados e utilizando cadeiras de rodas, com o objetivo de experimentar as dificuldades enfrentadas por pessoas com mobilidade reduzida.

A segunda etapa, realizada na terça-feira (2), contou com uma programação de palestras no Plenário da Câmara Municipal. Os conteúdos abordaram as diretrizes do Programa Calçada Acessível, apresentaram exemplos de municípios que já implementaram a iniciativa da Firjan e promoveram debates sobre a importância da acessibilidade nos espaços públicos.

De acordo com a secretária municipal de Desenvolvimento Urbano, Camila Moreira, essas primeiras atividades são fundamentais para garantir a qualidade da implementação do programa em Resende.

“A proposta central do Calçada Acessível é desenvolver um manual que padronize a construção de calçadas públicas e privadas daqui em diante. Todas as futuras obras, sejam da Prefeitura ou da iniciativa privada, deverão seguir as especificações desse guia que está sendo elaborado com o apoio técnico da Firjan. Esse é um passo essencial para tornar Resende uma cidade cada vez mais acessível e inclusiva”, finalizou Camila.

Você também pode gostar

Angra inaugura Praça José Amaral Filho, no Morro...

Porto Real promove passeio cultural com participantes do...

PRF prende motociclista sem CNH na Dutra, em...

Guarda Ambiental flagra 60 galos vítimas de maus-tratos...

Porto Real realiza seletivas de emprego no Horto...

Resende abre inscrições para etapa municipal do Prêmio...

Vereador Denilson ‘Ligeirinho’ é morto a tiros em...

Clínica da Mulher de Itatiaia passa por reforma...

Estado do Rio lança programa de apoio ao...

Copa Cidade de Futebol Amador começa neste domingo...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996