Resende realiza mutirão contra a dengue no Novo Surubi 

Matéria publicada em 21 de abril de 2021, 15:21 horas

Resende – A prefeitura de Resende segue com esforços preventivos contra a dengue, zika e chikungunya. Nesta semana, o mutirão contra a dengue, organizado pelo município através do Comitê de Combate à Dengue, acontece no bairro Novo Surubi. As ações, que incluem o programa “10 minutos contra a dengue” e a retirada de entulho e potenciais criadouros acumulados nas residências, se estenderá nas próximas semanas em outros bairros.

Durante a semana de ação, um veículo de som da prefeitura irá circular pelos bairros contemplados emitindo uma mensagem sobre a importância do programa “10 minutos contra a dengue”. Resumidamente, o programa chama a atenção para que a população possa destinar 10 minutos por semana para combater a doença em ambiente doméstico.

A ação conjunta com outras frentes da gestão municipal também vai recolher materiais que podem se transformar em criadouros do mosquito Aedes aegypti. Já as visitas domiciliares visam identificar e tratar focos, além de conscientizar moradores sobre as medidas preventivas. O trabalho está sendo desenvolvido em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

– Enfrentamos a pandemia do novo coronavírus, mas não podemos nos descuidar com outros perigos. O mutirão já é uma mobilização tradicional da gestão municipal que conta com a parceria da população. Os profissionais vão aos domicílios, com todas as medidas de segurança contra a Covid-19, inspecionar e tratar de cada quintal, todos os recipientes que acumulem água, como baldes, pratos de plantas, potes, calhas, garrafas e pneus. Mas, essa postura vai muito além do mutirão, é sempre importante estar atento. E caso identifique algum imóvel com possíveis focos do Aedes aegypti, é recomendado denunciar para a ouvidoria – disse o secretário municipal de Saúde, Tande Vieira.

O cronograma do mutirão de combate à dengue prevê que as ações cheguem efetivamente aos bairros Manejo e Jardim Brasília I no próximo dia 26 e se estenda até o dia 30 de abril. A escolha dos bairros acontece de acordo com a maior quantidade de amostras positivas do Aedes aegypti, de acordo com o último Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti (LIRAa).

Um dos principais objetivos do mutirão é controlar preventivamente a incidência dos focos do mosquito transmissor das doenças. A ação, inclusive, mira pontos estratégicos da cidade que possuem maior tendência a conter criadouros. Outro importante ponto sobre a organização do mutirão é o fato de ocorrer justamente em um período de chuva, quando os recipientes que acumulam água tornam-se mais perigosos.