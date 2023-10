Resende realiza mutirão de preventivos, testes rápidos e atualização de caderneta

Resende – Resende realiza mais um mutirão de saúde, voltado para a comunidade do município. Nesta quarta-feira (18), das 17h às 21h, a população terá a oportunidade de realizar exames preventivos, testes rápidos e atualizar a caderneta de vacinação em diversos pontos da cidade.

Os Postos de Saúde da Família da Liberdade, Centro e Grande Alegria serão os locais onde serão oferecidos os testes rápidos para a detecção de HIV, Sífilis e Hepatite B e C. É importante ressaltar que não é necessário encaminhamento ou solicitação médica para a realização desses testes. Os interessados devem comparecer munidos do Cartão do SUS e documento de identificação com foto.

Para os exames preventivos, destinados a mulheres com a vida sexual ativa, é fundamental realizar o agendamento na unidade de saúde mais próxima da sua residência. É necessário levar o Cartão do SUS e/ou CPF. O objetivo deste mutirão é proporcionar acesso fácil e ágil a esses serviços de saúde, visando à prevenção e ao diagnóstico precoce de doenças como o câncer de mama e colo do útero.

Além disso, para a vacinação de rotina e atualização de caderneta, é imprescindível levar CPF ou Cartão do SUS, juntamente com a caderneta de vacinação, a fim de atualizá-la com as vacinas em atraso.

O Secretário de Saúde de Resende, Jayme Neto, destaca a importância desse evento para a comunidade.

“Este mutirão de saúde é mais uma ação que demonstra nosso compromisso com o bem-estar da população de Resende. A prevenção e o cuidado com a saúde são fundamentais, e estamos empenhados em facilitar o acesso aos serviços necessários”, frisou.

Confira abaixo a lista completa com os contatos das unidades de saúde participantes:

Exames Preventivos

– PSF Liberdade – (24) 3360-2890

– PSF Cabral – (24) 3360-6680

– PSF Paraíso – (24) 3354-6571

– PSF Centro – (24) 3355-4511

– PSF Grande Alegria – (24) 3354-8178

– PSF Clínica da Família – (24) 3381-4201

– Serrinha – (24) 3381-7386

– PSF Jardim Primavera – (24) 3381-7791

– Engenheiro Passos – (24) 3357-1870

– PSF Novo Surubi – (24) 3360-5072

Teste Rápido

– PSF Liberdade – (24) 3360-2890

– PSF Paraíso – (24) 3354-6571

Vacinação de rotina

– PSF Paraíso – (24) 3354-6571

– PSF Centro – (24) 3355-4511

– PSF Liberdade – (24) 3360-2890

– Clínica da Família – (24) 3381-4201