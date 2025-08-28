Resende recebe 25ª edição do Torneio Leiteiro da Vila da Fumaça

Resende – A Vila da Fumaça se prepara para receber, entre esta quinta-feira (28) e domingo (31), a 25ª edição do Torneio Leiteiro, um dos eventos mais tradicionais do calendário rural de Resende. A programação inclui ordenhas, realizadas diariamente no Galpão Leiteiro da Vila da Fumaça, além de uma agenda cultural com shows musicais.

Realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Superintendência de Eventos de Resende, em parceria com a Emater-Rio, o evento espera receber mais de mil pessoas por dia prestigiando a competição, que, neste ano, contará com a participação de 26 vacas leiteiras, disputando o título de grande campeã. Segundo a secretária de Desenvolvimento Rural, Soraia Balieiro, o evento vai além da disputa leiteira.

“O Torneio Leiteiro da Vila da Fumaça é uma grande celebração da vida no campo. É a valorização do trabalho dos nossos produtores, a troca de experiências e o fortalecimento da nossa comunidade rural”, disse.

A abertura, na quinta-feira (28), terá apresentação de Diego & Rominho. Na sexta (29), quem anima o público é a banda Zero Bala. O sábado (30) será de duplas atrações, com Fábio Satim e Rafaela Daher. Já o encerramento, no domingo (31), acontece após a premiação, com o show de Edson Costa.

Confira a programação completa

Quinta-feira (28)

Chegada das vacas

20h: Esgota

20h: Modão com Diego e Rominho

Sexta-feira (29)

8h: 1ª Ordenha

20h: 2ª Ordenha

21h30: Zero Bala

Sábado (30)

8h: 3ª Ordenha

20h: 4ª Ordenha

20h30: Fábio Satim

22h: Rafaela Daher

Domingo (31)

8h: 5ª Ordenha

11h: Premiação

12h30: Edson Costa