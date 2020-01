Resende recebe novos uniformes para alunos da rede pública de ensino

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2020, 13:28 horas

Novas camisas serão entregues para toda a rede, enquanto conjuntos de uniforme vão beneficiar estudantes do ensino fundamental

Resende- A Secretaria Municipal de Educação já recebeu os novos uniformes para a rede pública de ensino, que serão entregues no início deste ano letivo. De acordo com o levantamento realizado em novembro do ano passado, todos os 14.351 alunos matriculados na rede vão ser contemplados com duas camisas do uniforme cada.

Já os conjuntos – compostos por uma calça, um casaco e duas bermudas – serão distribuídos para 9.639 estudantes que cursam do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Do material adquirido pelo governo municipal, faltam chegar apenas os casacos do kit, que serão fornecidos em breve.

A previsão é de que a Secretaria de Educação distribua os novos uniformes para as escolas municipais, na segunda quinzena de janeiro. As aulas da rede municipal começam no dia 4 de fevereiro. Por sua vez, cada unidade educacional irá se preparar para realizar a entrega dos uniformes aos alunos.

A secretária municipal de Educação, Rosa Frech, reforçou que os novos uniformes fazem parte do processo de modernização da rede municipal de ensino, agregando motivação e condições dignas para manter a frequência das crianças e adolescentes nas salas de aula.

– Um uniforme de boa qualidade gera a sensação de bem-estar, que reflete em melhorias no desempenho escolar. A padronização das vestimentas na hora de estudar também cria um sentimento de pertencimento ao grupo, fator que contribui para o desenvolvimento psicossocial das crianças. Estamos progredindo cada vez mais na Educação do Município! Entre os avanços na atual gestão, podem ser citados: 17 das 63 unidades passaram por obras de revitalização ou construção, lembrando que outras sete estão em andamento; construção de escola municipal no bairro Parque Minas Gerais; valorização dos profissionais; prêmios de destaque no ensino; reformulação da merenda escolar com cardápio mais nutritivo e saboroso; mais de 450 novas vagas em creches; aquisição de materiais escolares e esportivos, além de novos equipamentos, instrumentos musicais, óculos para alunos e mobílias; e a chegada de nove ônibus do projeto “Caminho da Escola” e um adaptado para o Programa Gente Eficiente, com capacidade para 27 usuários – frisou.

No ano passado, foram compradas 22.600 peças de uniforme a partir de recursos próprios da Prefeitura, que começaram a ser entregues no dia 31 de julho, para alunos da Educação Infantil. Todas as crianças, com faixa etária de 0 a 5 anos de idade, matriculadas nas turmas de Educação Infantil das 19 creches, dos cinco Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis) e de 24 unidades escolares do Ensino Fundamental, foram beneficiadas. Cada estudante ganhou um kit formado por um casaco, duas calças, duas bermudas (para os meninos) e dois itens de short saia (para as meninas).

Já em 2018, o governo municipal entregou 18.219 camisas de uniformes para todos os alunos da rede municipal. Em 2019, foram distribuídas mais 9.487 camisas.