Resende recebe programa ‘Empoderadas’, do Governo do Estado, na segunda-feira (6)

Resende – Em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, a prefeitura de Resende promove, na segunda-feira (6), a cerimônia de lançamento do programa ‘Empoderadas – Polo Morada da Montanha’. O evento será realizado na Praça PEC, que fica na Rua J, no bairro Morada da Montanha, às 15h.

Segundo a administração municipal, o programa ‘Empoderadas’ tem como objetivo promover a autonomia e a autoestima de mulheres em situação de violência doméstica ou familiar. Através de aulas de defesa pessoal, a iniciativa visa a ensinar as mulheres técnicas para que, quando estiverem em uma situação de risco, saibam observar e como sair dessa violência.

O evento é organizado pela Coordenadoria da Mulher, ligada à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. A coordenadora da Coordenadoria da Mulher, Aline Louize, destaca que, além das aulas de defesa pessoal com uma professora, as mulheres também contarão com o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar nas esferas de assistência social, jurídica, psicológica e autonomia financeira.

“Todas as mulheres estão convidadas para participar do Empoderadas para que saibam como identificar os sinais de violência no seu cotidiano. As aulas de defesa pessoal são ministradas por uma professora, que passa por uma capacitação profissional. Em um primeiro contato, a professora conversa com estas mulheres vítimas de violência e cria vínculos para identificar os problemas que elas estão vivenciando no momento. Além disso, a equipe multidisciplinar oferece capacitação, cursos de profissionalização e inserção ao mercado de trabalho, e conhecimentos sobre a formalização do empreendedorismo”, disse a também coordenadora da Coordenadoria da Mulher, Yohana Mazza.

Denúncias de violência contra mulheres podem ser feitas para o Disque 180, serviço gratuito que funciona 24 horas, todos os dias da semana.