Resende recebe projeto ‘Livro e Serenata Tupi’

Resende – A Biblioteca Municipal Dr. Jandyr César Sampaio, em Resende, vai receber nos dias 8 e 9 de novembro o evento “Livro Serenata Tupi”, que destaca a cultura e as memórias dos povos indígenas. O projeto foi selecionado no Edital Literatura Resiste 2023 da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e será realizado com apoio da Prefeitura de Resende, através da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda. A entrada é gratuita.

A programação começa no dia 8, às 13h30, com o lançamento do livro “Vozes Silenciadas” e bate-papo com o autor do livro, Sérgio Vieira. Na sequência, às 15h30, vai haver contação de histórias sobre a cultura indígena para crianças com idade desde o pré-escolar.

No dia 9, o evento começa às 14h, com exibição do curta-metragem e documentário “Awaeté Parakanã, o Povo de Verdade”, com um debate em seguida. O evento será encerrado com um sarau com música e poesia sobre o universo indígena, a partir das 15h30.

Durante o sarau, haverá apresentação de músicas feitas pelo pesquisador e compositor Sérgio Vieira em parceria com os indígenas Parakanã (Amazônia), com ritmos da MPB sobre poemas escritos espontaneamente pelos indígenas no próprio dialeto. Sergio viveu por mais de cinco anos na Amazônia junto aos indígenas Parakanã, um povo Tupi que quase foi extinto nos anos 1960/1970.

– Mais um projeto de muita riqueza cultural que nossa população poderá desfrutar gratuitamente na biblioteca municipal. Aprender sobre povos indígenas é aprender sobre nosso passado e temos o dever de manter a cultura e a memória vivas. O projeto é uma ótima oportunidade para turmas escolares e o convite é feito para as escolas, pois temos a contação de histórias, que é pensada para os pequenos. Tem programação para todas as idades e esperamos que os visitantes aproveitem – disse o presidente da FCCMM, Thiago Zaidan.

O agendamento de grupos, como turmas escolares, pode ser feito pelo seguinte e-mail: [email protected] ou pelo telefone (24) 98143 5725. A Biblioteca Municipal Dr. Jandyr César Sampaio fica na Praça do Centenário, 37 – Centro.