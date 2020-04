Resende Shopping reabre nesta segunda-feira, dia 27

Matéria publicada em 27 de abril de 2020, 16:10 horas

Resende – Com a publicação do Decreto nº 13.206, da Prefeitura Municipal de Resende, no final da tarde do dia 23/04, o Resende Shopping reabre suas lojas nesta segunda-feira, dia 27.

Após mais de um mês fechado, cumprindo normas dos poderes públicos, para evitar a disseminação do coronavirus (Covid-19), o shopping planeja uma reabertura segura para clientes e funcionários com o objetivo de manter a curva de casos achatada no município.

– Ao longo desses 37 dias nós acompanhamos os desdobramentos da doença na nossa cidade, estudamos bastante e nos preparamos para este momento junto à Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers) a fim de montar um Protocolo de Reabertura, que implanta uma série de medidas que reforçam a higienização e evitam aglomerações em nosso empreendimento – disse o superintendente do Resende Shopping, Alessandro Machado.

Dentre as medidas citadas pelo superintendente, está a comunicação efetiva em diversos pontos do shopping sobre os cuidados de higiene pessoal e a disponibilização de álcool a 70% para os clientes e colaboradores, além de espaçamento entre as mesas, uso de máscaras da equipe durante o trabalho, rotina de limpeza mais frequente e redução do número de pessoas nos elevadores.

– Nosso protocolo contempla todas as medidas exigidas em Decreto Municipal e implementa várias outras que acreditamos ser de extrema importância. Esperamos desta forma, promover um retorno responsável, com os devidos cuidados. É muito importante que cada um faça a sua parte, para que possamos passar por essa pandemia o mais breve possível – acrescentou Alessandro.