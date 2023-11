Resende tem novas etapas do Plano Diretor - Diário do Vale

Resende – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano promove, nesta quarta-feira (8), uma das novas etapas da revisão do Plano Diretor 2023, com a oficina “Patrimônio Urbano e Participação Pública”. O evento acontece das 13h às 17h na OAB, que fica na Avenida Marcílio Dias, n°655.

A atividade tem por objetivo debater mudanças e atualizações no Plano Diretor, que faz parte da revisão prevista em lei, dez anos após a elaboração do plano. Para participar da oficina, os interessados podem se inscrever de forma presencial na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que fica no pátio administrativo da prefeitura. Ao todo, são destinadas até 20 vagas.

Nas oficinas, os participantes recebem uma cópia do trecho da Lei referente aos temas, e em grupo, irão analisar e propor alterações, relatar críticas e sugestões. Ao final, eles escreverão textos que possam substituir ou acrescentar informações ao texto original do Plano Diretor Vigente. Todos os textos serão avaliados em conjunto, assim será feito um único documento que será trabalhado para divulgação nas futuras audiências públicas.

“É muito importante que a população participe tanto das oficinas quanto das pesquisas online e de todo o processo, para conhecer mais sobre a cidade e como ajudar. Com a participação ativa dos moradores, eles poderão dar opiniões e avaliações que poderão gerar mudanças significativas para os próximos dez anos no desenvolvimento e mobilidade urbana”, disse a secretária de Desenvolvimento Urbano, Denise de Abreu Manhães.

Durante todo o mês de novembro e dezembro, as equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano irão até os distritos de Resende para uma pesquisa de campo, onde serão captadas opiniões e propostas e dadas orientações aos moradores locais sobre a revisão do Plano Diretor.

Confira as datas das visitas:

13/11 – Fumaça

21/11 – Serrinha do Alambari

24/11 – Capelinha

05/12 – Engenheiro Passos

12/12 – Visconde de Mauá

14/12 – Vargem Grande

19/12 – Bulhões