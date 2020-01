Resende terá nova Central de Veículos da Saúde

Matéria publicada em 9 de janeiro de 2020, 10:07 horas

Veículos como ambulâncias do SAMU ficarão em novo galpão no bairro Cabral

Resende – Veículos utilizados para os serviços e programas da Secretaria Municipal de Saúde de Resende passarão a ficar em novo local. Um galpão fechado e com cobertura, na Rua Dona Josefina, nº11, no bairro Cabral, será o novo espaço a disposição.

O galpão tem capacidade para guardar 96 veículos, como ambulâncias, carros, vans e viaturas, e pode recebê-los ainda neste mês.

Anteriormente os veículos eram estacionados na Área de Exposições, no bairro Morada da Colina junto com veículos de outras secretarias e setores da administração municipal.

Alexandre Vieira, secretário de Saúde de Resende, destacou que a Central de Veículos da Saúde pode ajudar nas melhorias dos atendimentos aos pacientes.

– Os carros ficarão em local apropriado para os profissionais trabalharem e também de fácil acesso para os profissionais que moram em locais mais distantes – disse Alexandre.

Os veículos são utilizados para transportar pacientes do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e as ambulâncias do SAMU, que atuam para remoção simples e também como UTI Móvel.