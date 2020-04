Resende usará câmeras de segurança para evitar aglomerações

Matéria publicada em 11 de abril de 2020, 11:36 horas

Resende – A prefeitura de Resende está se mobilizando de todas as formas possíveis para proteger a população contra a pandemia do coronavírus. O controle de aglomerações, uma das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), tem um grande aliado no município: a rede de monitoramento com câmeras de segurança, já que os aparelhos ficam espalhados pela cidade.

Atualmente, a cidade conta com um cinturão de segurança composto por cerca de 80 câmeras, atuando em 30 bairros da cidade. Além disso, o monitoramento conta com módulos eletrônicos de segurança, os totens que também emitem mensagens, e câmeras OCR, que servem para leituras de placas

– Conseguimos cobrir praticamente todas as áreas da cidade e esta é mais uma importante ferramenta de denúncia. O agente que opera as câmeras ajuda na fiscalização e indica aos demais agentes as eventuais irregularidades, como os estabelecimentos que não cumprem o decreto da Prefeitura. Não se pode esquecer também do trabalho em conjunto com a população, que nos auxilia através das denúncias – explica o comandante da Guarda Civil Municipal, Cesar Laurindo.

O comandante chamou atenção para os possíveis meios de denunciar as irregularidades no município. Segundo ele, é possível entrar em contato com a Ouvidoria Geral do Município, através dos números (24) 3354-6000, (24) 3360-6200, (24) 3360-6191 ou 162; com a própria Guarda Municipal, através do número (24) 3354-5099; ou com o monitoramento da cidade, através do número (24) 3360-4755.