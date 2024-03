Resende – A UTI do Hospital de Emergência Henrique Sérgio Gregori é eleita a melhor de todas as UTI’s Municipais do Estado do Rio de Janeiro, e está entre as 20 melhores do país.

O setor recebeu o selo UTI TOP, sendo considerada uma das UTI’s que possuem alta eficiência.

A avaliação é feita de acordo com as Matrizes de Eficiência geradas pelo sistema Epimed Monitor, em parceria entre a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) e a EPIMED.