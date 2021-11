Resende zera fila por consultas de otorrinolaringologia

Matéria publicada em 24 de novembro de 2021, 16:57 horas

Resende – A Prefeitura de Resende continua somando forças para acabar com as filas de espera por consultas médicas criadas após o início da pandemia, que gerou a suspensão de diversos procedimentos eletivos, ou seja, os agendados com antecedência. Nesta retomada, a gestão municipal acaba de zerar a fila para a especialidade de otorrinolaringologia, além de já ter zerado, recentemente, as filas por ortopedia geral e dermatologia.

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, aproximadamente 90 pessoas aguardavam pela consulta na especialidade de otorrinolaringologia; 678 para ortopedia; e 256 para dermatologia. Todas essas pessoas possuíam o encaminhamento médico e ficaram no aguardo pela retomada do serviço no município.

Para avançar com as consultas e zerar filas, o governo municipal intensificou a busca por pessoas em fila de espera e o número de consultas. O primeiro passo foi dividir os pacientes que buscavam a primeira consulta e os que estavam retornando para revisão. Na sequência, um mutirão interno foi montado, incluindo o trabalho de profissionais das unidades de saúde e da Secretaria Municipal de Saúde, para organizar o agendamento de cada paciente.

– Mesmo o município tendo sido um dos primeiros da região a retomar os procedimentos eletivos, tivemos a formação de filas de espera no período da pandemia em virtude da suspensão dessas consultas. Nossos profissionais da Saúde seguem muito empenhados, tanto na etapa de agendamento quanto na realização das consultas, com trabalhos em formato de mutirão interno. Os números variam e atendemos um volume muito alto de pessoas, mas queremos manter essas filas zeradas – ressaltou o secretário municipal de Saúde, Tande Vieira.

A gestão municipal reforça a importância de manter os dados pessoais atualizados nas unidades de saúde de referência, principalmente nos casos de pessoas que aguardam por algum atendimento. Esta espera, em alguns casos, pode durar apenas alguns dias. Outro ponto importante é ficar atento às chamadas telefônicas feitas por profissionais de saúde pública de Resende.