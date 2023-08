Resendenses passam a contar com aplicativo para acompanhar linhas de ônibus em tempo real

Resende – Os usuários do transporte público de Resende passam a contar a partir desta sexta-feira (11) com o aplicativo Cittamobi, que chega para otimizar os serviços de mobilidade no município. A ferramenta pode ser baixada gratuitamente no celular e permite ao público acompanhar em tempo real as melhores condições de deslocamentos, salvar a sua linha e verificar os itinerários completos das rotas dos ônibus Princesinha do Vale.

Para utilizar o recurso basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone e baixar o Cittamobi. Após o cadastro, os passageiros têm acesso às informações sobre o mapa do itinerário da linha e outras funções. Durante a viagem, o passageiro ainda poderá acompanhar a previsão de chegada nos próximos pontos enquanto o veículo faz o trajeto.

“Melhorar o transporte público da cidade foi um compromisso firmado com a população, que confiou na atual gestão municipal. Foi um processo muito complexo até que conseguíssemos promover essa transformação e modernização, que só seria possível através da nova licitação. Hoje, a cidade conta com uma nova empresa e novos ônibus e, agora, com o aplicativo CittaMobi, que é mais um passo para dar suporte aos nossos munícipes. O aplicativo era uma exigência do edital que agora sai do papel. Estamos muito contentes com essa novidade”, explicou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

O aplicativo Cittamobi é um recurso utilizado em muitas cidades, incluindo grandes centros urbanos. Com pouco mais de nove anos de existência, o app já acumula mais de 25 milhões de usuários cadastrados, e funciona de forma regular em mais de 300 cidades distribuídas por 19 estados do Brasil.