Reservatórios serão construídos para conter as cheias dos rios Barra Mansa e Bananal

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS), em parceria com a Secretaria de estado de Ambiente e Sustentabilidade e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), promoveu nesta quinta-feira (7) a solenidade de lançamento do ‘Projeto de Controle de Enchente dos Rios Paraíba do Sul, Barra Mansa, Bananal e Bocaina’. O evento foi realizado no Parque Natural Municipal de Saudade.

Dentre os presentes estavam a vice-prefeita Fátima Lima; o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Vinicius Azevedo; a vice-presidente do Inea, Deise Delfino; o coordenador da Defesa Civil, João Vitor Ramos; o vereador Vicente Reis; além de representantes da Diretoria de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental do Inea e da Secretaria de Estado de Defesa Civil.

Segundo Vinícius Azevedo, o trabalho entregue nesta quinta-feira foi apresentado em 2019. “Nós temos acompanhado esse projeto ao longo desses quatro anos e estamos muito felizes de entregá-lo oficialmente ao município. É uma iniciativa extremamente relevante porque nós estudamos toda a dinâmica de inundação dos principais rios, que são o Paraíba do Sul, o Barra Mansa, o Bananal e o Bocaina”, informou.

O secretário de Meio Ambiente disse que com a compreensão da questão, incluindo a população mais atingida e as áreas mais vulneráveis, duas das principais soluções encontradas foram os reservatórios que devem ser construídos para conter as cheias dos rios Barra Mansa e Bananal.

“Isso vai permitir amenizar os transtornos e tornar nossa cidade mais resiliente, respondendo melhor a eventos extremos, sobretudo os causados pelas mudanças climáticas. O evento de hoje representa a consagração com a entrega do projeto e o relatório síntese de tudo, para que possamos avançar e seguir para sua implementação”, disse.

Vinícius Azevedo também destacou as ações relacionadas à REURB (Regularização Fundiária Urbana), que possibilita a regularização de núcleos habitacionais que estão na informalidade – neste caso específico, a população que vive às margens dos rios Paraíba do Sul, Barra Mansa, Bananal e Bocaina. “O projeto foi bem completo e detalhado, incluindo simulação das áreas de inundação. Em alguns casos vamos ter que requalificar para evitar ocupações irregulares às margens de rios”, completou o secretário.

O coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João Vítor Ramos, pontuou a necessidade da atuação integrada do órgão com as equipes do Meio Ambiente. “O trabalho da Defesa Civil consiste em dar apoio à população e prestar o primeiro atendimento. No período de estiagem temos que trabalhar para que os danos sejam os menores possíveis durante as chuvas. Este projeto bem detalhado que está sendo apresentado hoje é de grande importância para nós, porque é um auxílio para as ações da Defesa Civil e, principalmente, para a população que está nessas áreas suscetíveis ao transbordo dos rios”, pontuou João Vítor.

Ao final do evento, a Secretaria de Estado de Defesa Civil entregou à Prefeitura de Barra Mansa um certificado do ‘Construindo Cidades Resilientes 2030’, que é uma campanha das Organizações das Nações Unidas (ONU) com foco na redução dos impactos das tragédias ambientais.