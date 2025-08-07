quinta-feira, 7 agosto 2025
Restaurante do Povo Irmã Ruth terá cardápio especial pelo Dia dos Pais, em BM

Almoço comemorativo será servido em seis unidades estaduais do programa nesta sexta-feira (8) a preços simbólicos de R$ 1 a R$ 3,50

by alice couto

Foto: Divulgação

Barra Mansa – O Dia dos Pais será celebrado pelo Restaurantes do Povo. Nesta-feira (8), seis unidades do programa estadual vão servir um cardápio elaborado em homenagem a data, com pratos típicos, sobremesas variadas e ambiente decorado. As unidades de Barra Mansa, Belford Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Petrópolis e Central do Brasil participarão da ação, com funcionamento das 11h às 15h.

“Cuidar das pessoas é o que move o nosso governo. Oferecer uma refeição especial no Dia dos Pais é mais do que um gesto simbólico, é uma forma de dizer que cada pai que passa por ali é valorizado e lembrado. O Restaurante do Povo é um espaço de acolhimento e dignidade, e queremos manter esse compromisso todos os dias”, afirmou o governador Cláudio Castro.

O objetivo é proporcionar uma refeição nutritiva, festiva e acessível à população, com preços simbólicos, que variam de R$ 1 a R$ 3,50. Juntas, as unidades atendem cerca de 17.100 pessoas por dia.

“O nosso trabalho é garantir refeição nutritiva e de qualidade todos os dias, mas ficamos felizes em preparar algo especial numa data tão simbólica. Esse é um dos principais programas da nossa secretaria, e oferece além de uma alimentação saborosa, afeto e respeito”, destacou a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes.

Confira o cardápio comemorativo em Barra Mansa 

• Vinagrete, churrasquinho misto, farofa, arroz com milho e cenoura, feijão preto, couve
• Bebida: Suco de uva
• Sobremesa: Pudim de chocolate

 

