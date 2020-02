Restaurante Popular de Volta Redonda oferece nesta sexta almoço de Carnaval

Matéria publicada em 20 de fevereiro de 2020, 18:55 horas

Volta Redonda- O Restaurante Popular de Volta Redonda vai oferecer um almoço diferente, com decoração temática e cardápio especial de Carnaval. A ação acontecerá nesta sexta-feira (21). O prefeito Samuca Silva lembrou da importância social que o Restaurante Popular representa e a de fazer com que os clientes se sintam acolhidos.

– É um espaço de socialização, de fortalecimento dos vínculos comunitários e, com certeza, serão momentos de reviver muitas lembranças. Enquanto as pessoas almoçam, escutam as marchinhas e trocam experiências. Servimos diariamente mais de duas mil refeições. O Restaurante Popular é um espaço que estava fechado e, com recursos próprios, conseguimos reabrir e já servimos mais de 300 mil refeições em um ano – comentou.

De acordo com a diretora do Departamento de Vigilância Socioassistencial da Smac, Aline Rodrigues, durante o almoço terá som tocando marchinhas e ornamentação de carnaval, com o objetivo de tornar o dia mais animado e atrativo para os clientes.

O cardápio do dia contará com mix de folhas, vinagrete, ovos, feijoada, farofa mista, arroz branco, laranja e suco de limão. Aline explica que a relação da feijoada com samba foi a motivação para escolha do cardápio.

– Historiadores dizem que no período Colonial as famílias das senzalas faziam pratos mais substanciais para se alimentarem e depois as panelas viravam instrumentos de percussão e embalavam as noites de samba – contou.

Serviço

O restaurante funciona em dias úteis, respeitando o calendário da prefeitura. O preço do café da manhã é R$ 1,50, sendo que 60 unidades são distribuídas gratuitamente para pessoas em situação de rua cadastradas no Centro POP. O almoço custa R$ 3,50, mas são disponibilizados 350 pratos para famílias inseridas no Bolsa Família e idosos ou pessoas com deficiência beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) a R$ 2,00 e ainda 50 unidades grátis para crianças até seis anos pertencentes às famílias em situação de rua cadastradas no centro POP.