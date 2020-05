Restaurante Popular forneceu mais de 7 mil marmitex em abril

Matéria publicada em 3 de Maio de 2020, 19:00 horas

Volta Redonda – O Novo Restaurante Popular de Volta Redonda reabriu no início do mês de abril, através do programa Cidade Solidária, servindo apenas marmitex, por conta do combate a Covid-19, o Novo Coronavírus. Em um mês, mais de sete mil refeições foram vendidas a preços populares.O almoço está sendo servido das 10h30 até 14h30 pelo preço habitual de R$ 3,50, e as filas são organizadas pelos funcionários do restaurante para evitar aglomeração, medida essencial no combate à Covid-19.

De acordo com o prefeito Samuca Silva, Restaurante Popular é um importante equipamento de assistência social.

O secretário municipal de Ação Comunitária, Ailton Carvalho, contou que a procura pelo almoço mostra a importância do local para a população mais carente da cidade, mas que a demanda do jantar foi pequena, por isso essa refeição não será mais servida a partir desta segunda-feira, dia 04.

O intervalo de quatro horas para o fornecimento da refeição, de 10h30 até 14h30, permite que não haja aglomeração de pessoas. As filas são organizadas de acordo com as normas de higiene preconizadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

O Restaurante Popular funciona na Avenida Integração, no Aterrado, está aberto em dias úteis, respeitando o calendário da Prefeitura de Volta Redonda.