Restaurante que teve cozinha incendiada confirma reabertura

Matéria publicada em 14 de março de 2020, 11:03 horas

Volta Redonda– O restaurante Anexo Aterrado emitiu um comunicado ao público informando que não vai abrir para o almoço neste sábado (14) nem no domingo (15). Somente para o rodízio, a partir das 18h30, as reservas já feitas, serão mantidas.

A cozinha do restaurante pegou fogo por volta das 3h30 na madrugada de sexta-feira (13). Ninguém se feriu. Bombeiros contornaram em poucos minutos o incêndio, que pode ter originado de um curto-circuito. No entanto, apenas o laudo pericial poderá confirmar ou não a suspeita da causa do incêndio.