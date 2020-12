Retirada de árvore interdita acesso a Colônia Santo Antônio

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2020, 11:44 horas

Barra Mansa – As secretarias de Meio Ambiente, Manutenção Urbana, Defesa Civil, Guarda Municipal e a concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica da cidade realizam, a partir das 13 horas desta terça-feira (22), a remoção de uma árvore de grande porte, no bairro Colônia Santo Antônio, na altura do Estádio Leão do Sul. A medida é preventiva, uma vez que a árvore está com raízes expostas, podendo cair devido a intensidade de ventos e chuvas de verão.

Com a iniciativa, a via ficará interditada e o caminho alternativo para chegar a localidade deverás ser por Rialto. A prefeitura informou que os moradores não sofrerão com a falta de energia, porém o serviço afetará o cabeamento de telefonia e internet. A previsão é que o serviço seja finalizado até a próxima quinta-feira, dia 24.